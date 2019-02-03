Гречишкин: На сборе стараюсь читать книги, но что-то не идет

Хавбек Александрии Дмитрий Гречишкин рассказал, чем занимается на сборе в свободное время.

"Фильмы смотрю, общаюсь с ребятами, какие-то книги стараюсь читать. Пока ни одной не дочитал.

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Читаю зарубежную классику. Сейчас, например, начал читать книгу "Краткая история человечества". Но что-то не идет, сейчас пытаюсь что-то другое найти", – рассказал футболист в эфире Футбол NEWS.

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