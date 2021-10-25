Полузащитник Генчлерберлиги Дмитрий Гречишкин помог своему клубу обыграть Коджаэлиспор в матче 10-го тура второго дивизиона чемпионата Турции. Читайте отчет о встрече и видео гола украинца на Футбол 24.

Чемпионат Турции 2021/22, 10-й тур. Лига 1.

Коджаэлиспор – Генчлербирлиги – 1:2

Голы: Ндлову, 10 – Гюль, 72, Гречишкин, 90+1

Хозяева вышли вперед на 10 минуте – Ндлову получил мяч от партнера и пробил точно в угол ворот. Генчлербирлиги отыгрался ближе к завершению игры: после неуверенной игры голкипера Алиджи удалось отдать на дальнюю штангу, где головой забил Гюль.

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А решающий гол в зустирчи забил Гречишкин на первой компенсированной минуте – Дмитрию удался пушечный выстрел метров с 30. Соавтором можно смело назвать голкипера, который должен был забирать мяч в руки, однако от него тот залетел в ворота.

Таким образом, Генчлербирлиги набрал 14 очков и поднялся на 8 место, а Коджаэлиспор с 16 пунктами остался шестым.

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