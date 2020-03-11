Гречишкин: Александрия будет пытаться пройти Динамо в Кубке Украины

Полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

"Матч в Киеве даст ответ на все вопросы. Самое главное, что настрой на кубковую игру у нас на самом высоком уровне. Мы постарались быстро восстановиться. Конечно, мы будем пытаться пройти динамовский барьер. Иначе, зачем ехать в Киев?!

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Два поражения и ничья в весенних матчах? Да, мы хотели бы достичь лучших показателей. Впереди поединки в первой шестерке, постараемся исправить ситуацию и догнать наших конкурентов.

VAR? Я отношусь к этому нововведению в целом положительно. Только главное, чтобы он был не выборочно на отдельных матчах чемпионата, а в играх всех наших команд", – цитирует Гречишкина Команда 1.

Напомним, поединок 1/2 финала Кубка Украины Динамо – Александрия состоится сегодня, 11 марта. Начало запланировано на 19:30.

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