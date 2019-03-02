Игроки Тоттенхема опасаются, что Кейн покинет клуб из-за трофейной засухи

Лидер "шпор" Харри Кейн был подавленным после поражения от Челси в 28 туре АПЛ.

По информации The Telegraph, футболисты Тоттенхэма опасаются, что английский нападающий покинет клуб в 2020 году из-за отсутствия трофеев. Поражение от Челси фактически ставит крест на чемпионских амбициях "шпор".

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Из-за этого факта после поединка с "синими" Харри выглядел очень расстроенным и подавленным, ведь он устал от трофейной засухи лондонской команды. Кейн может остаться в Тоттенхэме только в случае, если команда в следующем сезоне выиграет хоть какой-то трофей.

Контракт Харри со "шпорами" действует до 2024 года. Говорят, что Барселона и Реал готовы потратить на форварда 200 млн фунтов.

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