Игроки Динамо в матче с Олимпиком выглядели испуганно, – Заховайло

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо (2:2).

"Тандем Динамо в центре защиты – это что-то с чем-то. Сказать, что испуганные – не то слово. Было заметно, что Шабанов был неуверен на мяче, а партнеры всю игру строили через него. Поэтому выход в контратаки в первом тайме был такой судорожный. Во второй половине игры греки уже сели, было заметно, что это вопрос времени, когда Динамо их истощит.

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Об ошибках, допущенных "динамовцами", то это первый класс и вторая четверть. Тот же Цыганков отыгранный мяч вернул в убийственную зону... Бойко тоже там набегал лишнего. Не хочу обидеть игроков, но они сыграли, как испуганные. Так оно и есть. А так, команды одинаковые по классу.

Как оценить дебют Соля? Если поставить вместо Соля любого другого нападающего – он сыграл бы аналогично. Пробегал без мяча. Вербич и Цыганков настолько привыкли играть без форварда, что он им не нужен. Конструктивные передачи до Соля не доходят. Посмотрим, какие коррективы внесет в игру главный тренер. Такое впечатление, что на Соля почти не играют. Он двигается, открывается. Некоторые игроки страдают эгоизмом – передерживают мяч, когда нужно отдать на Соля. У Вербича такое было несколько раз. Команде нужно время притереться. Соля сейчас нужно поддержать.

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Фаворит поединка в Киеве? У греков будет сложная игра в чемпионате. Если в этом матче их хватило на 75 минут, то на матч в Киеве у них вообще может пропасть желание играть. Нельзя сказать, что Олимпиакос будет играть через не могу. В Киеве им нужно отыгрываться, полезут вперед и снова получат. Динамо даже ничего не нужно придумывать, менять тактику, а играть так же, как в Греции. После первого матча теоретическим фаворитом является киевское Динамо", – сказал Заховайло 1927.kiev.ua.