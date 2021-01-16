"Я знаю, какая информация распространяется в СМИ. Получил множество сообщений от болельщиков Челси в соцсетях, это приятно. Но должен сказать, что не получал из клуба официальных обращений.

Лэмпард в большой опасности – Челси уже имеет тренера в случае катастрофы и готовит громкое назначение на лето

Что касается нынешней ситуации в Челси, то сейчас всем нужно немного времени, сил и правильных решений. Верю, что Фрэнк Лэмпард хорошо справится с работой и принесет пользу клубу. Всем – удачи", – сказал Грант в видеообращении в Instagram.

Заметим, имя 65-летнего Авраама фигурирует в списке преемников Лэмпарда. В частности, сообщалось, что он может возглавить Челси в случае неожиданного увольнения Фрэнка посреди сезона.

Также среди претендентов на тренерский мостик лондонцев называют Юлиана Нагельсманна (РБ Лейпциг), Брендана Роджерса (Лестер), Ральфа Хазенхюттля (Саутгемптон), Массимилиано Аллегри (без работы с лета 2019-го), Томаса Тухеля (недавно покинул ПСЖ) и даже Андрея Шевченко.

Челсі занапастив кар'єру "нового Кака". Лукаку та Де Брюйне – теж могли зникнути з радарів