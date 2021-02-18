"Я очень люблю Украину, бываю там каждые 2-3 месяца. Но Израиль – это моя страна, я не могу рассказывать все секреты.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: Соломон раскрыл секрет Каштру и главную цель "горняков"

Маккаби сейчас выглядит очень хорошо, я смотрел последние матчи. Это очень сбалансированная команда, хорошо организованная, играет в хороший футбол. Шахтеру не будет так легко, несмотря на то, что у "горняков" очень хорошая команда", – сказал Грант в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Маккаби и Шахтером состоится уже сегодня, 18 февраля, в Израиле. Начало встречи в 22:00.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы