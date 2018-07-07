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Гранквист: Игроки сборной Швеции верили в себя с самого начала ЧМ-2018

14:49 14 Читати українською
Гранквист: Игроки сборной Швеции верили в себя с самого начала ЧМ-2018
Андреас Гранквист / Фото: AFP

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала ЧМ-2014 Швеция – Англия.

"Мы получили невероятный шанс сыграть против могущественной сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира. Уверен, если мы будем играть с такой мотивацией, с которой выходили на предыдущие поединки, мы можем достичь хорошо результата для нас и насладиться футболом.

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Было очень много скептиков, которые не верили в сборную Швеции, но мы верили в себя с самого начала. Мы знали, что у нас отличная команда. Очень важно продолжать мыслить и действовать в том же ключе.

Это будет невероятная победа, однако если ее не случится, мы все равно будем гордиться своим выступлением на турнире", –цитирует Гранквиста пресс-служба ФИФА.

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Нагадаємо, збірна Швеції сьогодні ізустрінеться із Англією в рамках чвертьфінального матчу ЧС-2018. Початок поєдинку о 17:00.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
1
час
:
7
мин
Англия
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ЧМ 2018 Швеция - Англия Швеция Швеция Андреас Гранквист Андреас Гранквист
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:
7
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Англия
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