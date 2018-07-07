Гранквист: Игроки сборной Швеции верили в себя с самого начала ЧМ-2018

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала ЧМ-2014 Швеция – Англия.

"Мы получили невероятный шанс сыграть против могущественной сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира. Уверен, если мы будем играть с такой мотивацией, с которой выходили на предыдущие поединки, мы можем достичь хорошо результата для нас и насладиться футболом.

Швеция – Англия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Было очень много скептиков, которые не верили в сборную Швеции, но мы верили в себя с самого начала. Мы знали, что у нас отличная команда. Очень важно продолжать мыслить и действовать в том же ключе.

Это будет невероятная победа, однако если ее не случится, мы все равно будем гордиться своим выступлением на турнире", –цитирует Гранквиста пресс-служба ФИФА.

Ибрагимович и Бекхэм заключили пари на результат матча ЧМ-2018 Швеция – Англия

Нагадаємо, збірна Швеції сьогодні ізустрінеться із Англією в рамках чвертьфінального матчу ЧС-2018. Початок поєдинку о 17:00.