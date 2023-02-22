Гранды Серии А могут вернуть Де Дзерби на родину – известна клаусула за экс-тренера Шахтера
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби привлекает внимание лучших клубов Европы.
Работа итальянского наставника в Брайтоне не осталась незамеченной. Де Дзерби летом может сменить АПЛ и вернуться в Италию.
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Как сообщает Telegraph, если Рома, Интер, Милан или Ювентус будут вынуждены сменить своих тренеров летом, то они рассмотрят кандидатуру 43-летнего тренера. В контракте Брайтона предусмотрена отступная сумма в размере 11,5 миллиона фунтов, но против воли тренера клуб удерживать его не будет.
В настоящее время Брайтон занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. "Чайки" набрали 35 очков после 24 туров.
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