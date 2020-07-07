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Гранды Манчестера борются за звезду Байера – это не Хаверц

07:30 - Читати українською
Гранды Манчестера борются за звезду Байера – это не Хаверц
Сульшер и Гвардиола / фото с открытых источников

Лидером леверкузенского Байера Леоном Бейли интересуются оба топ-клуба Манчестера.

Манчестер Юнайтед рассматривает 22-летнего ямайца как очередную альтернативу Джейдону Санчо, который не спешит покидать дортмундскую Боруссию, сообщает The Athletic.

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По информации издания, конкуренцию своим соседям готов составить Манчестер Сити. "Горожане" и раньше следили за Бейли, а после перехода Лероя Сане в Баварию серьезно рассматривают возможность подписания звезды Байера.

К слову, в нынешнем сезоне Леон Бейли провел за леверкузенский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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