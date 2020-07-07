Гранды Манчестера борются за звезду Байера – это не Хаверц

Лидером леверкузенского Байера Леоном Бейли интересуются оба топ-клуба Манчестера.
Манчестер Юнайтед рассматривает 22-летнего ямайца как очередную альтернативу Джейдону Санчо, который не спешит покидать дортмундскую Боруссию, сообщает The Athletic.
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По информации издания, конкуренцию своим соседям готов составить Манчестер Сити. "Горожане" и раньше следили за Бейли, а после перехода Лероя Сане в Баварию серьезно рассматривают возможность подписания звезды Байера.
К слову, в нынешнем сезоне Леон Бейли провел за леверкузенский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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