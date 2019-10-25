"Грандиозный результат с впечатляющим европейским рекордом": датские СМИ празднуют после матча Динамо – Копенгаген

"Футбол 24" рассказывает о реакции датских СМИ на ничью Динамо и Копенгагена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Скандинавы видят свою команду в плей-офф турнира.

Ekstra Bladet: Грандиозный результат в Киеве

Одно из крупнейших изданий Дании пишет, что после киевского противостояния Копенгаген получил хорошие предпосылки, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы.

"Все прошло по сценарию Столе Сольбакена, который перед матчем надеялся на подобный результат. Копенгаген может расстраиваться из-за итогового счета, но не более. Гости вышли вперед благодаря молниеносному голу Пиероса Сотириу, а после перерыва растерялись при штрафном, который стоил двух важных очков и невероятной победы.

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1:1 – более чем приемлемый счет против великого украинского клуба. С этого момента начинается настоящая борьба за плей-офф. Пять пунктов на экваторе группового этапа оставляют нам приличные шансы, чтобы оказаться среди 32-х лучших команд Лиги Европы. Киевский поединок только укрепил нашу веру.

Было бы стыдно говорить, что густой киевский туман испортил игру на НСК Олимпийский, хотя на трибунах хватало свободных мест. Перед матчем рядом с ареной было больше представителей полиции, чем самих фанов. Самый дешевый билет стоил 15 крон, но эффект Бенднтера, похоже, не сработал на территории украинской столицы. Матч посетили около 22-х тысяч болельщиков", – говорится на страницах Ekstra Bladet.

Лучшим игроком в составе Копенгагена, по версии издания, стал Карлос Зека, который получил пятерку (уровень – "супер"): "Он играл на Олимпийском, как греческий бог". А вот самый низкий балл (2) неожиданно достался экс-полузащитнику амстердамского Аякса Виктору Фишеру. Интересно, что аналитический портал SofaScore выставил ему больше семи (7.4) – это второй самый высокий результат в команде, но представители датской прессы думают иначе.

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Bold.dk: Красивый европейский скальп

Популярный портал отмечает замечательную работу Столе Сольбакена, который выполнил пять замен в составе по сравнению с предыдущим матчем против Эсбьерга, и почти все сработали: "Cотириу и Фальк были среди тех, кто "проскользнул" в основу. Первый оказался автором стартовой мечты, проведя быстрый мяч, а второй – неплохо контролировал центр поля. Динамо пыталось давить на Копенгаген, очень старался бывший игрок датского клуба Беньямин Вербич, однако грамотные действия гостей, которые не паниковали, позволили вывезти из Украины важное очко".

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"Динамо не пропускало в семи матчах подряд, но Копенгагену понадобилось всего полторы минуты, чтобы прервать сухую серию киевлян. К счастью, датчане не стушевались после пропущенного мяча и продолжали демонстрировать убедительный футбол. Ничья в Киеве – хороший европейский "скальп", – пишет Bold.dk.

Politiken: Копенгаген возвращается с очком и европейским рекордом

Авторитетное издание рассказывает об отличном старте датского клуба во втором по престижности еврокубке: "Копенгаген получил почти все, о чем мечтал перед вояжем в Украину. Сотириу отличился уже на 84-й секунде в самой сложной из шести групп Лиги Европы. Быстрый гол позволил Копенгагену действовать с позиции силы, контролировать центр поля, создавать моменты у ворот Динамо. Команда Сольбакена могла уйти на перерыв с более комфортным преимуществом, но Бущан, в частности, спас после удара Нельссона.

Киевляне, прогнозируемо, начали давить с первых минут второго тайма. Вербич и его партнеры заиграли активнее, поэтому гол Шабанова, за которым не уследили после розыгрыша штрафного, выглядит вполне справедливым наказанием. Отыгравшись, киевляне завладели инициативой, но гости очень быстро снова выровняли ситуацию. Копенгаген продолжает лидировать после трех туров, плей-офф – все ближе".

Расписав ничью с Динамо, датчане установили интересный европейский рекорд. Команда Сольбакена не пропускает больше одного гола в еврокубках 24 матча подряд, превзойдя предыдущее достижение Милана с 1992-1994 годов. Последний раз Копенгаген вынимал мяч из сетки собственных ворот чаще, чем один раз, еще в феврале 2018 года, разгромно уступив мадридскому Атлетико (1:4). "Впечатляющий подвиг в Киеве", – рассказывает Politiken о рекорде, к которому, к сожалению, приложилось Динамо.

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