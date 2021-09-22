Интер обыграл Фиорентину в рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24 ".

"Фиалки" под руководством Винченцо Итальяно действительно стали сильнее, но на весь матч их еще не хватает. Хозяева Артемио Франки заслуженно ушли на перерыв с преимуществом в счете, но во второй половине Интер взвинтил темп и одержал убедительную победу.

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Далее "нерадзурри" ждет "черно-синее" дерби против Аталанты, а уже на следующей неделе – матч с Шахтером в Лиге чемпионов.

К слову, победа над Фиорентиной стала для Интера 1500 в рамках Серии А (с учетом технических поражений соперников). Чтобы достичь такого грандиозного показателя, понадобилось 91 год 11 месяцев и 15 дней с момента первой победы – над Ливорно в октябре 1929-го.