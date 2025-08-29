Милан работает над усилением защитной линии и заинтересовался Мануэлем Аканджи. Как сообщает The Athletic, 30-летний центрбек Манчестер Сити входит в список кандидатов на трансфер до закрытия летнего окна.

"Россонери" уже отпустили Малика Чау в Ньюкасл и подписали Кони Де Винтера из Дженоа. Но руководство считает, что этого мало, и планирует еще одну громкую сделку. В случае с Аканджи ключевым фактором является позиция Манчестер Сити: английский клуб рассматривает только полноценный трансфер, поэтому Милану придется сначала освободить место в заявке и найти финансы для закрытия сделки.

Аканджи пропустил старт сезона в АПЛ: он оставался в запасе на матч с Вулверхэмптоном и вообще не попал в заявку на игру против Тоттенхэма. Хосеп Гвардиола делает ставку на Рубена Диаша и Джона Стоунза, имея в обойме также Натана Аке и Абдукодира Хусанова. Сам тренер недавно заявил, что размер нынешнего состава "не является здоровым".

Интерес к Аканджи этим летом проявлял и Галатасарай, который параллельно следил за другими игроками Сити – Эдерсоном и Илкаем Гюндоганом. Контракт швейцарца с английским клубом действует до 2027 года. За три сезона в Манчестер Сити он провел 136 матчей, дважды выиграл АПЛ и добыл Лигу чемпионов в 2022 году.

