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Наполи планирует вернуться к тренировкам несмотря на карантин

18:24 31 Читати українською
Наполи планирует вернуться к тренировкам несмотря на карантин
Наполи / ФК Наполи

Руководство некоторых клубов решило начать подготовку к окончанию сезона несмотря на пандемию коронавируса.

Руководство Наполи планирует возобновить тренировочный процесс уже в ближайшее время, сообщает официальный сайт партенопейцев.

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Подопечные Дженнаро Гаттузо соберутся вместе в среду, 25 марта, чтобы начать подготовку к остатку сезона. В этот день неаполитанцы проведут утреннее занятие в своем тренировочном центре.

Стоит отметить, что подобное решение вызвало немало споров, ведь правительство Италии ранее запретило любые массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, а сезон в Серии А был приостановлен как минимум до 3 апреля. В то же время, президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина ранее сообщил, что сезон может быть возобновлен только 3 мая, а президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази назвал отношение федерации к коронавирусу недостаточно серьезным.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по скорости распространения коронавируса. По состоянию на 21 марта в стране инфицировано 47021 человек. По смертности итальянцы уже обогнали китайцев – на Апеннинах зафиксировано 4032 летальных исхода, 4440 человек полностью вылечились.

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Теги
Италия коронавирус Серия А Наполи Наполи
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