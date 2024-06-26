Брайтон получит от Марселя 6 миллионов евро за досрочное расторжение контракта в исполнении главного тренера Роберто Де Дзерби. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо. Итальянский специалист уже подписал контракт с Марселем до июня 2027 года.

Де Дзерби официально договорился с Марселем

Сообщается, что президент Олимпика Пабло Лонгория и новый директор клуба Мехди Бенатиа работали над этим назначением несколько недель. Согласно La Provence, Де Дзерби уже составил план подготовки на межсезонье: первый сбор Марселя запланирован на первую неделю июля.

Сейчас Де Дзерби ждёт прибытия множества своих сотрудников, среди которых будет бывший спортивный директор Сассуоло Джованни Росси. Он станет "правой рукой" наставника.

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