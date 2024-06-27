Атлетико не разочаровался в Артеме Довбике после неудачного выступления форварда на Евро-2024.

Атлетико по-прежнему заинтересован в нападающем Жироны и сборной Украины Артеме Довбике. Как информирует Objetivo.Аtletico, украинец не разочаровал "кольчонерос" после неудачного выступления на Евро – в Германии Артём не забил ни одного мяча в трёх матчах.

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Сообщается, что Довбик до сих пор остаётся основным вариантом усиления линии нападения "матрасников". Однако мадридский клуб настаивает на том, что стоимость форварда составляет около 25 млн евро – именно с таким предложением Атлетико обратился к Жироне.

Намерение "кольчонерос" состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения, основываясь на выступлениях Довбика по ходу всего сезона, а не только на его результативности в Ла Лиге. Если Атлетико не сможет переубедить Жирону снизить цену на Артёма, мадридский клуб готов переключиться на "запасные" варианты.

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