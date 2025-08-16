Штутгарт на своем официальном сайте объявил о возвращении Тьягу Томаша. Он поставил подпись под контрактом до лета 2029 года. Как информирует Kicker, швабы заплатили за него около 14 млн евро. "Волки" оставили за собой право на 15% от следующей перепродажи.

"Тьягу обладает множеством качеств: он быстр, хорошо владеет мячом и имеет великолепную технику. Благодаря этим навыкам он не только отлично вписывается в нашу стратегию на игру, но и сделает нашу атаку значительно более универсальной и, следовательно, более эффективной", – отметил спортивный директор Штутгарта Кристиан Гентнер.

Летом 2023 года Томаш должен был продлить контракт со Штутгартом, но сделка сорвалась, поскольку Спортинг заплатил за него клаусулу в размере 15 млн евро. Спустя год вингер оказался в Вольфсбурге.

