– Игорь, Правда ли, что клуб АПЛ предлагал Шахтеру 32 млн евро за Алиссона?

– Я слышал, что было предложение по Алиссону, но я почему-то слышал про РБ Лейпциг. Возможно также кто-то из английской Премьер-лиги.

Звезда Шахтера мог перейти в АПЛ вслед за Кевином – источник назвал имя клуба и цену, от которой отказались

Насколько я точно знаю, то за Алиссона 30 миллионов евро предлагал РБ Лейпциг. Но Шахтер не рассматривал это предложение. Они считают, что за менее чем 50 миллионов Алиссона не продадут. Но предложение было, – ответил на вопрос зрителя журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы на YouTube-канале.

Напомним, что с похожим предложением по Алиссону обращался и английский Сандерленд. Но Шахтер не согласился отпустить 19-летнего бразильца.

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом