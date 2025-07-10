Спортивный директор Арсенала Андреа Берта прибыл в Лиссабон в пятницу и покинул столицу Португалии в понедельник ни с чем, не сумев договориться о подписании форварда Спортинга Виктора Дьекереша.

"Львы" требовали 80 млн евро за игрока, тогда как "канониры" были готовы раскошелиться на 65 плюс 15 млн евро бонусами, из которых 5 млн евро – легко достижимы.

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Спортинг готов уступить и принять предложение по схеме 70+10, но не меньше.

Сам Дьёкереш хотел бы перейти именно в Арсенал – он даже готов отказаться от 2 млн евро из 8,3 млн евро годовой зарплаты, которую предлагает Арсенал. Швед отказывается возвращаться к тренировкам со Спортингом.

Сообщается, что "львы" ожидали, что Арсенал вернется к переговорам после того, как они провалились. Но лондонский клуб не выходит на связь со Спортингом уже целых три дня. Трансфер Дьекереша в Лондон – на грани срыва.

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