Гранада выбила Валенсию из Кубка Испании – действующий триумфатор покидает турнир "благодаря" своему экс-ветерану

Первый четвертьфинал Кубка Испании сразу принес неожиданный результат.

Кубок Испании, 1/4 финала

Гранада – Валенсия – 2:1

Голы: Сольдадо, 3, 90+4 (пен.) – Родриго, 40

Валенсия арендовала полузащитника Ромы Флоренци

Уже на третьей минуте матча опытный нападающий Роберто Сольдадо вывел хозяев вперед. Еще до свистка на перерыв Родриго сумел выровнять положение.

Второй тайм соперники провели аккуратнее, и когда казалось, что овертайм неизбежен, арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Сольдадо, который в 2010-2013 годах защищал цвета "летучих мышей", точным ударом не пустил свою бывшую команду в полуфинал.

Напомним, именно Валенсия победила в Кубке Испании в прошлом сезоне, обыграв в финале Барселону.

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