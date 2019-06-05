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Гранада вернулась в Ла Лигу, опередив клубы Зозули и Селезнева

09:52 154 Читати українською
Гранада вернулась в Ла Лигу, опередив клубы Зозули и Селезнева
Гранада / Reuters

Гранада гарантировала себе возвращение в элиту испанского футбола за тур до финиша Сегунды.

Андалусийцы добыли ничью в противостоянии с Мальоркой и оторвались от соперников на недосягаемое расстояние.

Бланко Лещук вернется в Шахтер в ближайшее время

За тур до окончания чемпионата Гранада опережает Малагу и Альбасете на пять очков. Накануне команда Евгения Селезнева и Бланко Лещука победила Зозулю и компанию в очном матче, но это не помогло "анчоусам" продолжить борьбу за прямой выход в Примеру.

Последний раз Гранада играла в высшем дивизионе в 2017 году. Тогда "насриды" заняли последнее место итоговой таблицы.

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