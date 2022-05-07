Чемпионат Испании 2021/22, 35-й тур

Мальорка – Гранада – 2:6

Голы: Севилья, 28, Раильо, 58 – Суарес, 6, Эскудеро, 46, Пуэртас, 55, Молина, 69, 90, Узуни, 77

Атлетик – Валенсия – начало в 17:15

Кадис – Эльче – начало в 19:30

Сельта – Алавес – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала встреча на Балеарах, где Мальорка принимала Гранаду. Встреча имела чрезвычайно важное значение – гости в случае победы или даже ничьей покинули бы зону вылета, а хозяева держались над ней только благодаря дополнительным показателям. При этом через несколько часов Кадис мог потеснить вниз оба коллектива, поэтому осечка была недопустимой.

Матч оказался ровным и очень драйовым. Уже на 6-й минуте Гранада открыла счет в результате подачи после углового и серии рикошетов в штрафной – Суарес успел сориентироваться, расстреляв ворота. Впрочем, Севилья на 28-й восстановил статус-кво, шикарно пробив метров с 23-х прямо под левую стойку. 1:1! На перерыв команды отправились именно с этими цифрами.

Начало второго тайма Мальорка снова провалила, пропустив уже на 56-й секунде. Голом отличился Эскудеро, влетевший на левый край штрафной площадки и бахнувший в дальний угол. На 55-й Гранада еще и третий забила усилиями Пуэртаса, которому пяткой удалось замкнуть прострел свежего Молины. Островитяне вернулись в игру на 58-й благодаря удачной подаче Маффео и удару головой с метра в исполнении Раильо, но на 69-й Молина классным выстрелом из-за пределов штрафной восстановил преимущество андалусийцев в два мяча.

Этот гол деморализовал балеарцев, а Гранада на кураже устроила разгром. На 78-й минуте Узуни получил проникающий пас, обыграл защитника и забил пятый гол, а на 90-й Молина поставил точку ударом с рикошетом от стойки. 2:6! "Насриды" покидают зону вылета.

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