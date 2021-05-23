В рамках завершающего 38-го тура испанской Примеры Хетафе и Гранада не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Іспании 2020/21. 38-й тур

Гранада – Хетафе – 0:0

Севилья – Алавес – начало в 22:00

В последнем 38-м туре испанской Примеры Гранада в родных стенах принимала Хетафе. Особого турнирного значения этот поединок не имел, поэтому мотивация у игроков практически отсутствовала. Первый тайм богатым на моменты не был, и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи темп игры ускорился, однако ожидаемой остроты так и не было. Команды обменялись несколькими опасными атаками, но забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В итоге Хетафе финишировал на 15-м месте чемпионата, а Гранада на 9-м.

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