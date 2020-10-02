Нападающий Уотфорда Луис Суарес все же останется в чемпионате Испании.

Гранада на своем официальном сайте сообщила о переходе колумбийца. Сумма трансфера не раскрывается, личный контракт рассчитан на 5 лет.

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Суарес принадлежал Уотфорду, но за первую команду "шершней" так и не дебютировал. Прошлым летом его отдали Сарагосе в аренду, и 22-летний форвард прекрасно проявил себя в Испании – 19 голов и 6 ассистов в 39 матчах Сегунды. Теперь колумбиец попытается закрепиться на элитном уровне.

Заметим, что интерес к Суаресу приписывали киевскому Динамо, однако никаких серьезных подтверждений перехода так и не появилось.

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