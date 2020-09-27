После матча Атлетико – Гранада случилась неприятная ситуация. Спонсор гостей, которым является французская букмекерская контора, опубликовал в своем Твиттере фото тепловой карты Жоау Фелиша.

Разгром имени Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Гранада – 6:1

Все бы ничего, но эта карта не соответствовала действительности, а сама картинка обидно описывала состояние Гранады в матче с "матрасниками". Спонсор решил выбрать для своего "шедевра" именно Фелиша, ведь он создавал много острых моментов, заработал пенальти, который, правда, не реализовал Сауль, отдал ассист и забил прекрасный гол. Гранада уже требует публичных извинений и немедленного исправления ситуации от букмекерской конторы.

Напомним, Атлетико уничтожил подопечных Диего Мартинеса со счетом 6:1, а Луис Суарес дебютировал в этом матче в футболке "матрасников", записав в свой актив дубль и ассист. К слову, Гранада, несмотря на поражение, находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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