В рамках программы дня в 19-м туре Ла Лиги было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 19-й тур

Гранада – Кадис – 2:0

Гол: Узуни, 22, Сарагоса, 70

Удаление: Собрино, 54 (Кадис)

Сельта – Бетис – 2:1

Голы: Аспас, 16 (пен), Сведберг, 90+6 – Руйбаль, 6

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Сельта дома одержала волевую победу над Бетисом. Подопечные Рафы Бенитеса пропустили уже на 6-й минуте, но Аспас с пенальти на 16-й сравнял счет. Цифры не табло не менялись до 90+6-й минуты, а там Сведберг вывел галисийцев вперед. 2:1!

Благодаря этому успеху Сельта набрала 18 очков, покинув зону вылета. Бетис держится седьмым с 28 баллами.

Гранада прервала 15-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, обыграв Кадис в андалусийском дерби Голы забили Узуни и Сарагоса. "Насриды" не просто одержали вторую победу в текущем чемпионате, но и улучшили шансы на выживание.

Они находятся в зоне вылета, но до спасительной 17-й позиции остается 5 очков. Кади же теперь имеет 15-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге.

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