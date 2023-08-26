Чемпионат Испании 2023/24, 3-й тур

Кадис – Альмерия – 1:1

Голы: Эрнандес, 59 – Кайки, 90+5

Удаления: Сан-Эметерио, 90+10 (Кадис)

Гранада – Мальорка – 3:2

Голы: Рубио, 12, Сарагоса, 46, Узуни, 70 (пен) – Пратс, 38, Коста, 87

Нереализованный пенальти: Мурики, 18 (Мальорка)

Альмерия набрала первые очки в чемпионате, расписав ничью с Кадисом на выезде. Команды забили по мячу во втором тайме, причем гости отыгрались в компенсированное время – как и в домашке с Кадисом в марте. Интересно, что гол Кайки Фернандеса, забитый на 94-й минуте и 36-й секунде, стал самым поздним выездным голом Альмерии в Ла Лиге за всю историю.

Гранада в родных стенах удержала победу над Мальоркой. В матче было забито пять голов, однако самой большой изюминкой стал пенальти островитян на 18-й минуте. Мурики с "отметки" пробил в штангу, не реализовав 11-метровый в Ла Лиге второй раз подряд – за последние 23 года ни один футболист балеарцев так не фейлил.

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