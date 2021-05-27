Испанский специалист Диего Мартинес покинул Гранаду, сообщает официальный сайт андалусийцев.

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Контракт 40-летнего специалиста с клубом завершался 30 июня 2021 года и несмотря на желание руководства пролонгировать сотрудничество, наставник решил не продлевать соглашение.

Напомним, Мартинес возглавил Гранаду в июне 2018 года и вывел команду в Ла Лигу. Он стал первым тренером в истории клуба, которому удалось вывести андалусийцев в еврокубки и дойти до четвертьфинала Лиги Европы, где его подопечные дважды уступили Манчестер Юнайтед.

В сезоне 2020/21 Гранада заняла в турнирной таблице Примеры 9 место, набрав 46 очков.

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