Гранада одолела Атлетик, однако вылетела из Кубка Испании – баски стали вторым финалистом турнира

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании Атлетик на выезде уступил Гранаде. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

Гранада – Атлетик – 2:1 (0:1)

Голы: Фернандес, 48, Санчес, 76 – Берчиче, 82

Соседи по турнирной таблице Ла Лиги сошлись в матче Кубка Испании, чтобы выяснить, кто достойнее финала турнира. В первом матче на своем поле баски одержали минимальную победу, поэтому счет был довольно шатким.

Первая половина встречи прошла при минимальном преимуществе хозяев, что отразилось и на количестве опасных моментов. В середине тайма защитник гостей Микель Сан Хосе воспользовался отличным пасом Юри Берчиче и из пределов штрафной отправил мяч слева от ворот. А перед свистком на перерыв венесуэльский полузащитник Янхель Эррера замкнул поперечную передачу, головой пробив в левый угол ворот, но один из защитников успел заблокировать удар.

Сразу после отдыха Гранада забила! Еще один венесуэлец Дарвин Мачис накрутил оборону на левом фланге и навесом в штрафной нашел Карлоса Фернандеса, который легким движением головы переправил мяч в дальний угол ворот.

После забитого гола хозяева продолжили доминировать на поле и впоследствии забили второй. Герман Санчес оказался расторопнее других в штрафной хозяев и после подачи с углового головой перевел мяч в сетку.

Второй пропущенный мяч всколыхнул Атлетик и гости побежали вперед. Как следствие, неплохие индивидуальные действия продемонстрировал Берчиче: он протянул сферу по левому флангу и, сместившись к линии штрафной, точно пробил в дальний угол ворот. Этот гол оказался последним в матче и вывел "львов" в финал турнира.

В решающей встрече баскский клуб встретится с Реал Сосьедадом, который накануне минимально победил Мирандес.

Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом Кубка Испании