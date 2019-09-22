Гранада – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

Гранада сенсационно переиграла Барселону в матче 5-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Гранада – Барселона.

Гранада в самом дебюте шокировала Барселону, когда Азиз открыл счет уже на 2-ой минуте матча. Интересно, что хозяева продолжили играть активнее, однако не смогли пробить тер Штегена. Во втором тайме на поле появились Месси и Фати, однако это не помогло каталонцам. К тому же, Гранада отметилась во второй раз, Вадильо реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Видаля.

Гранада уверенно победила Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Таким образом, Гранада набрала 10 очков и неожиданно возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Севилью и Атлетико по дополнительным показателям. Барселона, имея всего 7 зачетных баллов, опустилась на седьмую позицию.

"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його голову