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Гранада – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:51 32 Читати українською
Гранада – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча
Гранада – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча / соцсети

Гранада сенсационно переиграла Барселону в матче 5-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Гранада – Барселона.

2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо
 
2’ Рамон Азиз
65’ Альваро Вадильо

Гранада в самом дебюте шокировала Барселону, когда Азиз открыл счет уже на 2-ой минуте матча. Интересно, что хозяева продолжили играть активнее, однако не смогли пробить тер Штегена. Во втором тайме на поле появились Месси и Фати, однако это не помогло каталонцам. К тому же, Гранада отметилась во второй раз, Вадильо реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Видаля.

Гранада уверенно победила Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Таким образом, Гранада набрала 10 очков и неожиданно возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Севилью и Атлетико по дополнительным показателям. Барселона, имея всего 7 зачетных баллов, опустилась на седьмую позицию.

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Гранада - Барселона Барселона Барселона Испания Видеоновости Гранада Гранада
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