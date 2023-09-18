Гранада – Жирона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков и Довбик в основе
21:17 - Читати українською
Жирона в рамках выездного матча испанской Примеры встретится с Гранадой. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Виктор Цыганков 21’
Савио 31’
21’ Виктор Цыганков
31’ Савио
Матч 5-го тура Ла Лиги 2023/24 Гранада – Жирона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Виктор Цыганков и Артем Довбик начнут встречу в стартовом составе!
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Стартовые составы
Гранада:
Жирона:
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