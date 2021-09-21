"В лучшей форме к этому матчу подходит Динамо, потому что команда лидирует в УПЛ, сыграла 0:0 с Бенфикой в Лиге чемпионов. Киевский клуб – фаворит этого противостояния, вопросов нет. Де Дзерби еще только разбирается с командой и футболистами, а Луческу уже разобрался.

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У "горняков" чередуются хорошие матчи со встречами не слишком высокого уровня. Но проход двух стадий квалификации ЛЧ и выход в групповой этап говорят, что у команды есть потенциал. А как его использовать – другой вопрос. Пройти Генк и Монако, наверное, не под силу другим украинским клубам. Но другой вопрос – невыразительные матчи в чемпионате.

Кому из тренеров больше нужна победа в Суперкубке? Думаю, через 2-3 сезона этот турнир изживет себя. Он ничего не дает, это просто одна игра. Для болельщиков это хорошо – лишняя игра Динамо против Шахтера, удовольствие от просмотра. Больше этот Суперкубок ничего не значит, ни для одной команды в Европе. Он не дает никаких привилегий или статуса.

С одной и другой стороны это будет разведывательный матч перед встречей 3 октября (Динамо будет принимать Шахтер в 10-м туре УПЛ, – прим.). Команды посмотрят, кто на что способен. Наверное, будут изменения и в стартовых составах. А вот 3 октября будет настоящее дерби. Результат матча за Суперкубок не будет таким важным, это просто дополнительная эмоция", – сказал Грачев в комментарии Tribuna.

Напомним, Суперкубок Украины состоится уже завтра, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский.

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