Рулевой Полесья Юрий Калитвинцев не теряет голову после эффектной победы над Динамо (3:2).

– Впечатления отличные. Это исторический матч для болельщиков, для Житомира. Радует, что за 3 месяца мы сделали конкурентоспособную команду с яркой игрой. Много эмоций.

Полесье – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

– После удаления не сломалась, смогли забить дважды в меньшинстве. Благодаря чему это удалось?

– Мы накануне видели, что наша команда имеет мужской характер. 10 игроков, 11… Не важно, кто напротив, важно, кто рядом.

– Полесье вышло на первое место в УПЛ. Это дополнительное давление или мотивация?

– Говорю парням, чтобы 2 недели не смотрели в таблицу. Игра с Динамо – футбольный праздник для Житомира, – сказал Калитвинцев в флеш-интервью.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ