"Матч с Бешикташем 10 лет назад, когда я чуть не забил? Я помню ту игру. Пробил по мячу и попал в голову Юссуфу.

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Напихал ли ему после матча? Напихал. Говорю "Куда ты встаешь? Лежи на футбольном поле". Жалею ли, что не забил, потому что мог быть еще один рекорд? Ну, его же нет", – рассказал Шовковский в интервью Sportarena.

Отметим, речь идет о матче Лиги Европы Бешикташ – Динамо в Лиге Европы 2011/12. Поединок группового турнира завершился поражением киевлян 0:1, а Шовковский мог сравнять счет в компенсированное время. В итоге Динамо заняло третье место в квартете и завершило выступления в еврокубках.

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