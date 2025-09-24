"Это была моя мечта, моих родителей была мечта тренировать киевское Динамо. Я всю жизнь был киевлянином. Всю жизнь, с 11 лет, я в Динамо. Это была мечта такая. И когда мне предложили, отказываться от этого... Может, потом и не позовут.

Я потом пошел к Конькову, он был президентом. Я говорю: "Мне предложили такое, я ухожу из сборной". Чтобы вы знали. Это я к Конькову пошел, хоть мог не идти и не разговаривать. Это была мечта, и никогда не скрывал этого.

А то, что не получилось, это тренерская работа. Ты или там, или там, или тебя выгонят, или не выгонят. Поставили мне задачу, я не выполнил задачу. Нет вопросов. Только не увольняйте меня из-за телефона. Я же не против. Я не против киевского Динамо, не против президента. Только не увольняйте через телефон, но вызовите, побили горшки, пожали руки и ушли. Ну правильно же будет.

Не дают мне доработать. Я же только собрал эту команду, а на следующий год она выиграла чемпионат Украины. А ведь игроков собрал я.

Как может команда, которую я не готовил – говорят, только курил и пил кофе – выиграть Кубок через две недели? Ну, как? Сразу все так изменилось? Дайте уже доработать тогда", – рассказал Блохин в интервью на Youtube-канале Игоря Цыганыка.

Олег Блохин возглавил Динамо в сентябре 2012-го и проработал до апреля 2014 года.

