– У нас один вратарь заболел или что-то такое, и я сказал: “Давайте стану и попробую себя”. Вот так и до сих пор пробую. Это произошло почти сразу, в семь или восемь лет.

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– Говорят, что только особый человек может стать вратарем. Вы чувствовали в себе что-то уникальное?

– Я не чувствовал в себе ничего особенного. Просто стал в ворота, потому что никто другой не хотел. Все хотели забивать голы.

– Жалели ли на протяжении карьеры о своем выборе?

– Нет. Никогда. Вратарь – это самая ответственная позиция на поле. Все голкиперы, которых я знаю, – это самые ответственные люди. В любой жизненной ситуации они тебя не подведут.

Хотя, говорят, что вратари – "дебилы", которые бьются головой о штангу. Однако я же в футболе не первый день. Вижу, как защитники играют головой в мяч. И что, дебилы получается? Дебилы. Какой вратарь бьется головой о штангу? Не видел такого ни разу, – сказал Боровик в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Боровик защищал цвета ряда клубов УПЛ: Оболонь, Металлист, Кривбасс, Днепр, Арсенал, Металлург Запорожье, Черноморец и Карпаты. Карьеру завершил в 2020 году.

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