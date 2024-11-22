"Я приехал сюда, чтобы побеждать, чтобы сделать лигу лучше. Я хочу оставить наследие. Вот что я хочу.

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Они говорят, что Криштиану закончил, что я здесь только ради денег... Я все еще чувствую страсть. Они не верят в это, но я здесь, чтобы побеждать", – заявил Роналду в анонсе фильма Netflix о саудовском футболе.

Напомним, в конце 2022 года португалец покинул МЮ из-за конфликта с Эриком Тен Хагом и свободным агентом присоединился к Аль-Насру. Заработки и личная статистика Криша выглядят великолепно – 200 млн долларов каждый сезон, в 79 матчах он наколотил 68 голов. Впрочем, за почти 2 года сотрудничества команда Роналду выиграла лишь второстепенный Кубок арабских чемпионов, а все ключевые титулы забирает Аль-Хиляль.

A paixão mantém-se apesar dos desafios!

Cristiano Ronaldo revela os bastidores da sua transferência para o #AlNassr no documentário Saudi Pro League: Pontapé de Saída. Já Disponível. pic.twitter.com/3Bv7LDR7NF — Netflix Portugal (@NetflixPT) November 21, 2024

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