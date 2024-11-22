"Говорят, что я здесь ради денег": Роналду раскрыл свои истинные цели в Саудовской Аравии – получается не очень
Криштиану Роналду признался, почему в январе 2023 года принял предложение саудовского Аль-Насра.
"Я приехал сюда, чтобы побеждать, чтобы сделать лигу лучше. Я хочу оставить наследие. Вот что я хочу.
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Они говорят, что Криштиану закончил, что я здесь только ради денег... Я все еще чувствую страсть. Они не верят в это, но я здесь, чтобы побеждать", – заявил Роналду в анонсе фильма Netflix о саудовском футболе.
Напомним, в конце 2022 года португалец покинул МЮ из-за конфликта с Эриком Тен Хагом и свободным агентом присоединился к Аль-Насру. Заработки и личная статистика Криша выглядят великолепно – 200 млн долларов каждый сезон, в 79 матчах он наколотил 68 голов. Впрочем, за почти 2 года сотрудничества команда Роналду выиграла лишь второстепенный Кубок арабских чемпионов, а все ключевые титулы забирает Аль-Хиляль.
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