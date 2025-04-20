"Всегда есть определенная стратегия, особенно, когда доходим до этого периода сезона. Нам надо было определенные решения принимать, и ни один выбор не был бы оптимальным. Даже в течение игры нам пришлось делать определенные изменения в планах.

Неожиданная потеря очков "волками" в день рождения Ашура в видеообзоре матча Левый Берег – Полесье – 1:1

Вопрос восстановления будем просматривать оперативно. У нас следующие матчи достаточно сложные. Так же был сложный матч против Левого Берега, но была, учитывая кубковое событие, возможность проявить себя тем, кто меньше играет. Хотелось бы, чтобы не пришлось делать срочные неплановые замены. Хотелось бы, чтобы победили, но если говорить, что этим матчем где-то пожертвовали – нет, но приближенно к этому.

Не хватило потерянного первого тайма. Повлияла на это тревога или нет, но замены точно повлияли, и абсолютно кардинально противоположный второй тайм выдался. Рисунок игры был совсем другой. Не хватало забить еще один гол, чтобы компенсировать то недоразумение, которое мы получили в первом тайме.

Начало было более-менее спокойное, ничего не предвещало... Будем называть вещи своими именами – ошибка на стандарте, недопустима. Гол, который мы пропускаем, против команды, которая компактно обороняется, играет максимально прямолинейно, борется за каждый мяч – это усложняло ситуацию", – сказал Ашур для УПЛ ТВ.

Напомним, сейчас житомирский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "волков" 42 очка после 25-ти туров чемпионата.

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