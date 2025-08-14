– Сергей Палкин поставил Шахтеру задачу выиграть Лигу Европы. Слышали об этом?

– После матча с Карпатами, который Шахтер свел вничью, хотя должен был уступить, можно что угодно говорить. Теперь и Динамо с таким заявлением может выйти. Говорить – это одно, сделать труднее. Я вчера также думал, что Динамо пройдет Пафос, а получилось все наоборот. Дождемся четверга, увидим, как Шахтер будет побеждать Панатинаикос.

– Если смотреть по игре, то греки, кажется, ничем не впечатлили Арду Турана.

– Панатинаикос – хорошо сбалансированная команда, опытная. На бумаге Шахтер должен его побеждать, а на поле все может сложиться иначе. В первой игре они не пропустили и шансы на выход в последний раунд квалификации остаются равными, – сказал Саленко в интервью Футбол 24.

Напомним, первая игра между Шахтером и Панатинаикосом завершилась ничьей 0:0. Ответный матч состоится уже сегодня, 14 августа. Начало – в 21:00.

