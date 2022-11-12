"Как и всегда, перед важным соревнованием мы говорим одно и то же. Благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы.

Месси выбрал два варианта продолжения карьеры – все решит ЧМ-2022

Будем надеяться, что мы, как всегда, приложим максимум усилий и будем бороться за победу. Будем бороться с кем угодно, потому что эта команда всегда играет на равных.

Я не сомневаюсь, что мы ничего не отдадим просто так, что все может сложиться как нельзя лучше, и я надеюсь, что Бог поможет нам", – цитирует Месси Ole .

На катарском Мундиале Аргентина стартует 22 ноября поединком против Саудовской Аравии. Также соперниками "альбиселесте" будут Мексика и Польша.