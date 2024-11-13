"Все получалось, когда был Каштру. Мы выиграли чемпионат, я играл в Лиге чемпионов, забивал. Все было супер, пока не получил травмы. После них мы немного потерялись как команда, а тогда еще и у Каштру закончился контракт. Пришел Де Дзерби, который доверил место другому игроку. Это нормально. Я после травм пришел к нему и говорю: "Давайте я буду пробовать, хочу конкурировать". Но все равно чувствовал: неважно, сыграю хорошо или плохо, всегда буду виноватым.

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Помню, как вышел на 26 минут с Монако, 2:2 тогда сыграли. Провел нормальный матч, не потерял ни одного мяча. Зато Де Дзерби каждую секунду говорил, что мне нужно делать. Если тренер хочет, чтобы тебя в команде не было, тебя не будет. Никого не хочу делать виноватым, потому что он прямо сказал, что я не буду нужен, даже если наберу хорошую форму. Сложно было конкурировать. Первый год – окей, второй – травма, третий – новый тренер пришел. Это футбол.

Была ли обида на Де Дзерби? Знаете, да. Как футболист я был по-спортивному зол, потому что не играл, никто не хотел даже давать шанса. Я на тренировках с ним рубился. Он хотел меня достать, чтобы я что-то острое сказал и ушел из команды. А я ведь все это знаю и спросил: "Что ты от меня хочешь? Скажи мне в лицо"". Он такой, что и говорил все в лицо. Мы говорили с ним по-мужски, я предупреждал: "Только же не буянь при всех". У нас были такие стычки на поле, которые видели ребята... Но в профессиональном плане стычки. Не было такого, чтобы я просил его закрыть рот или еще что-то. Я все делал. Если он где-то перегибал палку, я ему говорил: "Давай немного с уважением", а он хотел задеть как-то.

Возвращаясь к вопросу об обиде на Де Дзерби. Не могу сказать, что она большая. Обижало то, что он хотел при всех на поле меня спровоцировать, чтобы свидетели были. Якобы я что-то сделал непрофессионально. Вот это мне не понравилось. А так все понимаю как профессионал. Если тренер приходит и он не хочет какого-то футболиста, то ничего нельзя с этим поделать. Разве в каждой игре забивать по три мяча. Но за 20 минут с Монако на выезде, когда давили так, что глаза вылезали всем... Тяжело три забить", – цитирует Коноплянку tribuna.

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