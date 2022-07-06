37-летний португалец второй год подряд хочет сменить клубную прописку. Претендентами якобы являются Бавария, Челси и даже Барселона. Об интересе последней стали говорить накануне после встречи агента Роналду Жорже Мендеша с Жоаном Лапортой.

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Сегодня президент каталонцев подтвердил факт общения с менеджером. "Да, я с ним ужинал. Мы обсудили вопросы трансферного рынка. Криштиану? Мы общались обо всем, но я не буду уточнять о чем именно. С ним всегда интересно поговорить, чтобы узнать о делах на трансферном рынке", – цитирует Лапорту Marca .

Впрочем, топовый инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что о переходе звезды Манчестер Юнайтед в Барселону речь не идет, ведь у Мендеша есть и другие клиенты, в частности Рубен Невеш из Вулверхэмптона и Бернарду Силва из Ман Сити.

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