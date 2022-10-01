"На сколько оцениваю свой период в Барсе от 0 до 10? На 12 (смеется). Из-за низких ожиданий от моего перехода, ведь там уже были Лео и Неймар. Говорили, что три петуха в одном курятнике не могут уместиться, но мы показали, что способны играть каждый свою роль. При этом Барса стала лучшей командой в истории тех лет. Я горжусь своей карьерой. Я оправдывал ожидания. В конце этого этапа был один явно более слабый сезон, но даже при этом я был спокойным, всегда забивал более 25 голов за сезон.

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В раздевалке мы были одним целым. С опытом, с пережитыми годами, но с результативностью. Возможно, осталась какая-то заноза, как у меня, когда не удавалось забивать голы на выезде в Лиге чемпионов, но я полностью отдавался клубу. Я горжусь тем, что сделал.

За Атлетико ставлю себе 10. Я провел там два года, выиграл лигу и стал лучшим бомбардиром команды", – резюмировал Суарес в интервью Marca.

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