"Я очень горжусь, показали полную и большую коллективную игру. Этот вечер касается всех двух факторов, во-первых, той атмосферы, которую мы создали за 15 минут до начала матча, я раньше не видел, поэтому играть с такой энергией, с такой преданностью болельщиков имеет огромное значение. А потом волшебные моменты, индивидуальные моменты, которые решают все матчи, и первые два гола Деклана подводят итоги вечера.

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Мы были уверены, что сможем победить, потому что мы делали это в течение больших периодов против лучших соперников. Я не сомневался, что можем выдать блестящую игру, поскольку это витало в воздухе во время нашей подготовки к матчу. Мы верили в это. Верили, что можем создать Реалу много проблем. Это стало главной вывеской игры – сделаем это реальностью.

Райс был очень решителен, потому что мы говорили в последние несколько месяцев, что не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года (Бернли на выезде, Мартин Эдегор). Так что прошло много времени, и забить два гола за 12 минут такого масштаба и такого качества от одного и того же игрока, игрока, который никогда раньше не забивал штрафные удары в своей карьере, я имею в виду, какие шансы? Он сделал это сегодня вечером.

Замены? Я думаю, у Дека были проблемы с ногой, а Букайо после того, как на нем сфолили, получил ушиб и пришлось его заменить.

Это был сезон, в котором нам нужно адаптироваться. Мы прошли через многое, потеряли, вероятно, нашего лучшего защитника на четыре месяца, и Якуб приходит и показывает то, что он показывает. Это не совпадение, то, как они тренируются, как они прилагают усилия и как они помогают друг другу. С Мерино это снова его преданность делу, его желание изучить позицию, постоянно думать о том, что он может предложить команде, и команда адаптируется к его качествам, чтобы попытаться обеспечить наилучший результат", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Напомним, что ответный матч между "канонирами" и Реалом состоится 16 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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