"Очень тяжелая победа. Мы понимали, против кого играем. Я ребятам об этом говорил еще за неделю до матча, что они будут бороться за результат на максимуме, ездить, извините, на одном месте по газону, но будут бороться. Оно так и получилось, поэтому очень тяжелая победа.

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Раньше, видимо, такие матчи нужно закрывать – тогда концовка будет немножко в нашу пользу спокойнее. Но имеем то, что имеем. Мы пока не можем более спокойно эти матчи закрывать. Мы работаем над этим.

Я не скажу, что мы были мыслями на игре с Шахтером. Соперник нас накрывал 1 в 1, давал мало пространства. Мы как раз это пространство должны были видеть и распознавать. Поэтому игра была где-то более эмоциональная и жесткая. Пространства соперник нам мало дал, поэтому для нас и складывалась эта игра эпизодически. Соперник нас не прессинговал, а позиционно 1 в 1 разбирал. Мы, в принципе, выдерживали, и то, что мы хотели, иногда у нас комбинации получались, но где-то во второй половине 2-го тайма – не знаю, с чем это связано – мы немножко успокоились.

Нужно было продолжать, нужно было более агрессивно доводить, и нужен был второй гол, чтобы матч для нас спокойнее закончился. Поэтому где-то и концовка такая была нервная", – сказал Ротань для УПЛ ТВ.

Сейчас Александрия занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня 50 набранных баллов.

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