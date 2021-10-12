"У нас были предложения от российских клубов, которые мгновенно могли решить эту проблему (преследование Шкурина со стороны властей Беларуси – прим.). Мы это знали, и потенциальные клубы Ильи в РПЛ эта проблема не пугала.

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Но когда принимали решение о ЦСКА, Илья говорил, что не хочет играть в России. Такой разговор был. ЦСКА отличается разумной трансферной политикой, подходом к футболу. К тому же, там был белорусский тренер. Но в один момент он сказал: "Я хочу ехать туда, где буду играть. Но в России играть не хочу". И тогда мы потратили много времени, чтобы принять решение уйти из ЦСКА.

Это было обоюдное решение, потому что пришел новый тренер после Гончаренко, мы увидели его отношение к футболисту. Было понятно, что шансов играть в ЦСКА у Шкурина очень мало. Но тогда говорили только о футболе, а не о ситуации в Беларуси или военкомате", – поделился Исаев в интервью Tribuna.

Напомним, Шкурин перебрался в Динамо летом 2021 на правах аренды, провел 7 матчей во всех соревнованиях и отдал 3 результативные передачи. До этого он сезон провел в московском ЦСКА, где за 14 матчей забил 3 гола.

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