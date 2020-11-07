Как известно, в матче 9-го тура УПЛ Колос на выезде одолел СК Днепр-1 со счетом 2:0. Первый гол с пенальти забил форвард ковалёвцев Евгений Селезнев (впоследствии нападающий оформит дубль, но арбитр не засчитает гол, зафиксировав положение вне игры).

СК Днепр-1 – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча

Именно во время празднования гола и началось "шоу имени Селезнева". Сначала он передал привет фанатам Днепра, показав пальцем на надпись "Днепр" на стадионе. И выкрикнул кричалку-заряд "Край наш казацкий". Об этом он еще накануне матча договорился с Юджином – лидером ультрас Днепра.

Впоследствии, во время замены на 73-й минуте, Евгений устроил разборки с кем-то на трибуне, успев даже "забить стрелку" последнему: "Идем, чего ты? Ты же факи мне тыкал. Идем!".

А уже после матча, в подтрибунном помещении, у футболиста случился конфликт с главным тренером СК Днепр-1. В ходе перепалки Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. На что последний заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права указывать, на каком языке ему говорить в его стране. Дальнейший конфликт удалось погасить с помощью работников Днепр-Арены, которые вывели Евгения из подтрибунного помещения.

Интересно, что вездесущий футболист после матча успел сфотографироваться с пожарными.

Победа позволила ковалёвцам набрать 15 очков и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ. СК Днепр-1 с 8-ю пунктами остался десятым.

Колос на выезде победил СК Днепр-1 – гол Селезнёва помог прервать безвыигрышную серию ковалёвцев