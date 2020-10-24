"Говори правду или лучше вообще молчи": агент Озила жестко ответил Артете
Эркут Согут, агент хавбека Арсенала Месут Озила, раскритиковал главного тренера лондонцев Микеля Артету за отношение к немецкой звезде.
"Болельщики Арсенала заслуживают честное объяснение, а не то, что сказал Артета: "Я потерпел неудачу с Озилом". Нет, ты не подвел Озила, ты просто не был с ним честным и справедливым. Ты не проявил уважения к игроку с действующим контрактом. Каждый человек извне видит, что это несправедливо. Он даже ни единого шанса в этом сезоне ему не дал!
Артета не жалеет о решении исключить Озила из заявки Арсенала на АПЛ – тренер отрицает версии конфликта
Плохие тренировки не могут быть причиной. Любой партнер скажет, что Месут тренируется хорошо. Он остается лояльным к клубу, возможно, зимой что-то изменится, и ему дадут играть. Но я хочу знать причины. Если говоришь, то говори правду или лучше вообще молчи", – заявил Согут в интервью ESPN.
Напомним, Озил не попал в заявку Арсенала на АПЛ и Лигу Европы, поэтому вынужден сидеть без игровой практики как минимум до января.
Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду