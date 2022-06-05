"Немножко разговаривали. Бейл переживал, будем ли мы играть с Шотландией, или не будем, дадут ли нам путевку напрямую, может ли они сразу будут играть с шотландцами. А уже перед тем, как ехать, я ему просто сказал: "Готовься". И все.

"Не можем дождаться победы": Бейл обратился к Украине и назвал фактор, испугающий команду Петракова в дуэли за ЧМ

Это не секрет, что в этом году он не так много тренировался в общей группе. Это проблема и для команды, и для него. В конце концов, весь мир знает его качества: физически хорошо подготовленный футболист, левая нога – одна из лучших в мире, хорошее исполнение штрафных. Надо быть внимательным.

Бейл хорошо готовит себя, работает персонально с тренерами. Он и сам говорил, что готовится к матчам сборной. Это, пожалуй, самые главные игры для него. У него очень сложные удары, похожие на удары Криштиану Роналду. Это прошёл на себе на тренировках. Техника, исполнение, сила. Все.

Мои ожидания? Скажу то же, что и перед Шотландией. Не люблю говорить выиграем мы или нет. Все настраиваются на очень трудную игру, все понимают ценность встречи. Кто бы ни вышел на поле, все отдадут 100-110% своих сил. Если их сильные стороны – это Бейл и Рэмзи, то у нас – команда", – резюмировал Лунин в комментарии ВЗБІРНА .

Заметим, Андрей не сможет сойтись непосредственно на поле с уже бывшей звездой Реала, ведь оказался вне заявки Украины на финал плей-офф отбора.