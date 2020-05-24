Готовность к Динамо, состояние травмированных и день рождения клуба – Каштру подвел итоги спарринга против Руха

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Рухом (4:1) в контрольном матче.

"Сейчас мы попробуем отмечать как победу, так и день рождения клуба. Конечно, приятно вернуться в игру после 2,5 месяцев. Сейчас мы показали свою готовность к первому официальному матчу мы будем добавлять и будем полностью готовы. У нас явные цели, которых нужно достичь в этом сезоне. Главная – стать чемпионами Украины.

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Понятно, что сейчас команда не в лучших кондициях – ни мы, ни футбольный мир, ни все остальные. Кроме спортивной жизни, есть другая сторона, более эмоциональная. То, что происходит в мире, в наших семьях. Но мы будем очень много работать, чтобы набрать лучшую форму. Думаю, что к первому официальному матчу мы будем полностью готовы, будем находиться на высоком уровне и покажем свою лучшую игру. Вот с этими ожиданиями мы подходим к поединку с Динамо.

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По травмированным. Исмаили должен вернуться к работе 26 мая. У него было незначительное воспаление ахилла, но оно очень быстро залечивается, ничего страшного. У Сиприано мышечная боль, но ничего страшного – на следующей неделе он уже вернется к работе", – рассказал Каштру в эфире YouTube-канала Шахтера.

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